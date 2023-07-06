Что добавить в рацион для поддержания сердечной функции

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Во-первых, необходимо употреблять достаточное количество овощей и фруктов, богатых клетчаткой. По мнению эксперта, в день следует съедать пять порций фруктов (500 г), пишет RT.
Во-вторых, в рационе можно добавить жирную рыбу, которая содержит полезные вещества для сосудов и сердца.
Кроме того, Головкова рекомендует включить в свой рацион орехи, растительные масла, цельнозерновой хлеб, крупы, нежирное мясо, ягоды и сухофрукты.
Однако специалист советует избегать потребления трансжиров, которые содержатся в выпечке, колбасных изделиях и быстром питании.
Также лучше ограничить потребление сахара и соли, так как они способствуют набору веса и задержке жидкости в организме.