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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Что добавить в рацион для поддержания сердечной функции

6 июля 2023, 10:27
Екатерина Головкова, специалист Роспотребнадзора, информационный куратор проектов «Здоровое питание» и «Санпросвет», поделилась советами о том, как правильно питаться для поддержания здорового сердца.

Во-первых, необходимо употреблять достаточное количество овощей и фруктов, богатых клетчаткой. По мнению эксперта, в день следует съедать пять порций фруктов (500 г), пишет RT.

Во-вторых, в рационе можно добавить жирную рыбу, которая содержит полезные вещества для сосудов и сердца.

Кроме того, Головкова рекомендует включить в свой рацион орехи, растительные масла, цельнозерновой хлеб, крупы, нежирное мясо, ягоды и сухофрукты.

Однако специалист советует избегать потребления трансжиров, которые содержатся в выпечке, колбасных изделиях и быстром питании.

Также лучше ограничить потребление сахара и соли, так как они способствуют набору веса и задержке жидкости в организме.

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