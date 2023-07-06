Бывшего педагога омской школы-интерната приговорили к 2 года колонии за хищение денег

В суде установили, что с 2012 по 2016 год обвиняемая убеждала воспитанников передавать ей средства для размещения на накопительном счете. Дети отдавали ей деньги и банковские карты с персональными данными. Потерпевшими признали 7 человек. Сумма ущерба составила больше 1 млн рублей.