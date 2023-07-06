Бывшего педагога омской школы-интерната приговорили к 2 года колонии за хищение денег

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В Октябрьском суде Омска вынесли приговор бывшему педагогу адаптивной школы интерната №5 за хищение больше 1 млн рублей у несовершеннолетних воспитанников. Женщину признали виновной в мошенничестве.
В суде установили, что с 2012 по 2016 год обвиняемая убеждала воспитанников передавать ей средства для размещения на накопительном счете. Дети отдавали ей деньги и банковские карты с персональными данными. Потерпевшими признали 7 человек. Сумма ущерба составила больше 1 млн рублей.
Свою вину подсудимая признала частично, женщина не согласна с суммой ущерба. Также она пыталась убедить следствие, что в дальнейшем планировала вернуть деньги воспитанникам.
В суде вынесли приговор — 2 года колонии общего режима. Также осужденной предстоит выплатить всю сумму ущерба. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время обжаловать решение суда.