Был учеником. Появились жуткие подробности убийства учительницы в Омской области

Однако в результате преступнику не удалось украсть деньги из дома женщины, так как у нее не было накоплений. Большую часть своей пенсии она тратила на помощь нуждающимся соседям. Известно, что умершая являлась почетным жителем Большереченского района и заслуженным учителем РСФСР. Она преподавала в школе до 82 лет, а подозреваемый был ее учеником.