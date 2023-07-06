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Был учеником. Появились жуткие подробности убийства учительницы в Омской области

6 июля 2023, 08:34
Фото: СУ СКР по Омской области

Прокуратура взяла под контроль дело о жестоком убийстве учительницы из Омской области

Предполагается, что женщину из-за денег жестоко убил сосед.

Омская прокуратура заинтересовалась, как идет расследование уголовного дела о грабеже и убийстве 88-летней женщины из Большереченского района.

Согласно предварительной информации, к убийству пожилой женщины причастен ее сосед: мужчина ворвался в ее дом ночью 2 июля 2023 года, чтобы похитить деньги или ценности. Он несколько раз ударил ее металлическим прутом по голове, а затем задушил проводом.

Фото: СУ СКР по Омской области

Однако в результате преступнику не удалось украсть деньги из дома женщины, так как у нее не было накоплений. Большую часть своей пенсии она тратила на помощь нуждающимся соседям. Известно, что умершая являлась почетным жителем Большереченского района и заслуженным учителем РСФСР. Она преподавала в школе до 82 лет, а подозреваемый был ее учеником.

В течение суток полиция определила и задержала подозреваемого — 61-летнего соседа женщины, который ранее был судим за кражи. Во время допроса подозреваемый признался в преступлении.

В ближайшее время будет принято решение о его содержании под стражей. Проводятся следственные мероприятия, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

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