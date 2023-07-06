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12 лет тюрьмы и компенсация. В Омской области осудили «лесного» педофила

6 июля 2023, 11:30
Фото: Midjourney

В Омской области педофила осудили за приставание к 7-летней девочке в лесу

Мужчина заманил ребенка в лес и надругался над девочкой.

Сегодня, 6 июля, Марьяновский районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине, которого поймали на приставании к ребенку. Об этом сообщили в СУ СКР по Омской области.

Преступление омич совершил в июне прошлого года: в поселке Москаленский он заманил сестру своей девушки в лес под предлогом поймать сороку. Девочке на тот момент было 7 лет, но это не смутило омича, и он совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Происходящее заметил проходящий мимо мужчина. Он обратился в полицию, после чего мужчину задержали. В отношении него завели уголовное дело по п. «б» ч.4 ст 132 УК РФ.

Сегодня омича приговорили к 12 годам колонии с 1 годом ограничения свободы, а также обязали его выплатить 200 тыс рублей в качестве компенсации пострадавшей девочке. Приговор в силу пока не вступил.

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