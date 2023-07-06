12 лет тюрьмы и компенсация. В Омской области осудили «лесного» педофила

Преступление омич совершил в июне прошлого года: в поселке Москаленский он заманил сестру своей девушки в лес под предлогом поймать сороку. Девочке на тот момент было 7 лет, но это не смутило омича, и он совершил с ней насильственные действия сексуального характера.