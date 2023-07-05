Зонты в деле. На Омскую область обрушится новый циклон с дождями, грозой и градом

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, в скором времени на регион опустится циклон с обильными осадками. Минимальная температура при этом составит всего +10 градусов.
Завтра, 6 июля, ночью ожидается +13… +18 градусов. Днем потеплеет до +24… +34, местами пройдет небольшой дождь с грозой. Северный, северо-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. В отдельных районах возможны порывы до 15-18 м/с.
В пятницу, 7 июля, ночью столбик термометра покажет +14… +19 градусов. В светлое время суток температура воздуха составит +28… +33, по северо-западу возможно +23 градуса. Прогнозируется дождь с грозой и градом. Порывы северо-западного ветра будут на уровне 7-12 м/с. Где-то ветер разгонится до 15-20 м/с.
В субботу, 8 июля, ночью температура опустится до +15… +20 градусов, при прояснении до +10. Днем воздух прогреется до +24… +29, но местами может быть и +19. Возможен небольшой дождь с грозой и градом. Ветер не изменит направления и скорости.
Напомним, что июнь был достаточно непредсказуемым по погодным условиям. По началу жители Омской области терпели аномальную жару, а после спасали огород и имущество. Помимо продолжительных дождей с градом ситуацию ухудшал штормовой ветер, который валил деревья и мешал проведению мероприятий в городе.
Более того, по предварительной информации, в период непогоды из-за удара молнии в одной из пятиэтажек на Левом берегу случился сильный пожар. Также из-за урагана в Омске рухнуло деревянное здание.