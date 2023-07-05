Зонты в деле. На Омскую область обрушится новый циклон с дождями, грозой и градом

В субботу, 8 июля, ночью температура опустится до +15… +20 градусов, при прояснении до +10. Днем воздух прогреется до +24… +29, но местами может быть и +19. Возможен небольшой дождь с грозой и градом. Ветер не изменит направления и скорости.