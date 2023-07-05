Житель Омской области получил ожоги из-за дверного звонка

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В Одесском районе силовики и эксперты разбираются во всех нюансах пожара, в котором пострадал 33-летний мужчина.
«Предварительно, во вторник, 4 июля, около 01:50 в селе Благодаровка загорелся частный дом. Дотла сгорела веранда и частично крыша строения», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
При пожаре пострадал молодой хозяин дома. Мужчина получил ожоги предплечья, но отказался от госпитализации. Медицинскую помощь ему оказали на месте.
Что касается причин возгорания, то по предварительным выводам экспертов он произошел из-за электрического звонка на двери, — произошло короткое замыкание. Однако более точные выводы будут сделаны только после проведения пожарно-технической экспертизы.
По факту этого инцидента проводится проверка.