Женщина приговорена к 17 годам колонии за убийство отца и попытку нападения на детсад

После отбытия наказания Полина Дворкина будет обязана оставаться на прежнем месте жительства в течение двух лет. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск матери обвиняемой, журналистки Натальи Кечиной, которой осужденная должна будет компенсировать моральный вред в размере одного миллиона рублей, вместо запрашиваемых 10 миллионов. Сама женщина не присутствовала на заседании суда при объявлении приговора дочери.