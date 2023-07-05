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Женщина приговорена к 17 годам колонии за убийство отца и попытку нападения на детсад

5 июля 2023, 07:38
Красноярский краевой суд вынес приговор Полине Дворкиной, жительнице региона, которая совершила хладнокровное убийство своего отца и затем попыталась напасть на детский сад с ружьем. Информацию об этом сообщила пресс-служба краевого суда.

Дворкину была признана виновной, и ей было назначено 17 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года, пишет ФедералПресс.

После отбытия наказания Полина Дворкина будет обязана оставаться на прежнем месте жительства в течение двух лет. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск матери обвиняемой, журналистки Натальи Кечиной, которой осужденная должна будет компенсировать моральный вред в размере одного миллиона рублей, вместо запрашиваемых 10 миллионов. Сама женщина не присутствовала на заседании суда при объявлении приговора дочери.

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