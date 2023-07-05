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Выплаты перед школой на детей в Омске

5 июля 2023, 13:38
Фото: 1MI
Выплаты перед школой на детей в Омске
Выплаты к школе в Омске смогут получить некоторые семьи, в том числе те, где воспитываются трое или более детей, а также малообеспеченные. Выплаты к 1 сентября можно направить на приобретение школьной формы, учебников, канцелярии и другой необходимой для учебы продукции. Кому положено пособие и как

Кому и какие выплаты положены в Омске к школе

Оформить пособие к 1 сентября могут малообеспеченные граждане и многодетные семьи (где воспитываются трое или более несовершеннолетних детей). К малообеспеченным семьям относят тех, чей среднедушевой доход не превышает показателя прожиточного минимума по городу Омску.

Так, многодетным семьям (где воспитываются трое или более детей) на каждого ребенка положена выплата в размере 375 рублей ежемесячно или в размере 4500 рублей ежегодно. А семьям, которые имеют пять и более детей, положена ежемесячная выплата в размере 500 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Это пособие в том числе можно направить на приобретение одежды и другой продукции к школе.

Малообеспеченные семьи также имеют право на получение помощи, которая выражается в предоставлении канцелярских принадлежностей детям к 1 сентября. Более подробно об этом здесь. Также семьи, чей доход на превышает ПМ (прожиточного минимума), установленного по региону, получают пособие в размере либо 405,15, либо 1258,32 рубля в зависимости от категории граждан (один родитель, родитель-военнослужащий, родитель-инвалид и др.). Более подробно об этом можно почитать здесь.

Напомним, что в 2021 году российские семьи могли получить единовременную выплату к 1 сентября для подготовки детей к школе, размер которой составлял 10 000 рублей. В настоящий момент нет информации о том, будет ли предоставляться такое пособие в качестве помощи родителям к 1 сентября.

Обо всех мерах поддержки семей с детьми, действующих в Омской области, можно почитать на сайте МФЦ региона.

Кому и какие выплаты положены в Омске к школеКому и какие выплаты положены в Омске к школе
Кому и какие выплаты положены в Омске к школе
Фото: 1MI

Как получить помощь к началу 2023/2024 учебного года

Чтобы уточнить, как получить выплаты к 1 сентября в виде компенсации на покупку школьной формы и иных принадлежностей к школе, рекомендуется обратиться в отделение социальной защиты или многофункциональный центр (МФЦ).

Уточнить адреса ближайших многофункциональных центров в Омске можно здесь. Тут представлена ссылка на сайт социальной службы, где можно ознакомиться с контактной информацией. В этих организациях можно получить актуальные данные о размере пособий и особенностях их оформления.

Какие документы могут потребоваться для оформления выплат и пособий к 1 сентября:

  • паспорт гражданина РФ;
  • свидетельство о рождении детей;
  • информация о составе семьи;
  • реквизиты счета в банке для перечисления компенсации;
  • удостоверение многодетной семьи или другие документы, которые подтверждали бы наличие льготы.

При необходимости могут быть запрошены и другие документы. Сумму пособия к 1 сентября, а также право на оформление федеральных льгот уточняйте в МФЦ или центре социальной защиты по месту жительства.

#Омск#Выплаты#1 сентября#Школа
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