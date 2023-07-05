Так, многодетным семьям (где воспитываются трое или более детей) на каждого ребенка положена выплата в размере 375 рублей ежемесячно или в размере 4500 рублей ежегодно. А семьям, которые имеют пять и более детей, положена ежемесячная выплата в размере 500 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Это пособие в том числе можно направить на приобретение одежды и другой продукции к школе.