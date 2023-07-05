Великобритания и Польша заключили договор о стратегическом партнерстве

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Об этом пишет Общественная служба новостей.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и министр обороны Бен Уоллес согласовали документ с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и министром обороны Мариушем Блащаком.
В рамках соглашения рассмотрены вопросы, связанные с Белоруссией и Китаем, а также обсуждается взаимодействие в области оборонных операций. Документ является продолжением предыдущего договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, подписанного Великобританией и Польшей в 2017 году.
Партнерство также предусматривает сотрудничество в создании нового поколения военного потенциала для вооруженных сил, проведение совместных учений с большей частотой и интенсивностью, а также укрепление оборонной позиции и возможностей НАТО. Это соглашение также расширяет единые подходы к Индо-Тихоокеанскому региону, что является важным шагом для обоих стран.