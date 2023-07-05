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Великобритания и Польша заключили договор о стратегическом партнерстве

5 июля 2023, 16:50
Согласно информации, размещенной на сайте правительства Великобритании, Великобритания и Польша подписали важное соглашение о партнерстве в области международной политики, безопасности и обороны.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и министр обороны Бен Уоллес согласовали документ с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и министром обороны Мариушем Блащаком.

В рамках соглашения рассмотрены вопросы, связанные с Белоруссией и Китаем, а также обсуждается взаимодействие в области оборонных операций. Документ является продолжением предыдущего договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, подписанного Великобританией и Польшей в 2017 году.

Партнерство также предусматривает сотрудничество в создании нового поколения военного потенциала для вооруженных сил, проведение совместных учений с большей частотой и интенсивностью, а также укрепление оборонной позиции и возможностей НАТО. Это соглашение также расширяет единые подходы к Индо-Тихоокеанскому региону, что является важным шагом для обоих стран.

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