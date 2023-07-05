Великобритания и Польша заключили договор о стратегическом партнерстве

Партнерство также предусматривает сотрудничество в создании нового поколения военного потенциала для вооруженных сил, проведение совместных учений с большей частотой и интенсивностью, а также укрепление оборонной позиции и возможностей НАТО. Это соглашение также расширяет единые подходы к Индо-Тихоокеанскому региону, что является важным шагом для обоих стран.