В селе Александро-Невском произошла трагедия: школьница утонула в водоеме

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
По информации ведомства, несовершеннолетняя девочка решила покупаться в котловане без присмотра взрослых. Во время купания она внезапно исчезла под водой и утонула, пишет ФедералПресс.
Трагическое происшествие случилось 3 июля. Следователи, прибывшие на место происшествия, провели осмотр тела. По результатам экспертизы не было обнаружено видимых телесных повреждений. В связи с утоплением возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии расследования.