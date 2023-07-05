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В селе Александро-Невском произошла трагедия: школьница утонула в водоеме

5 июля 2023, 07:41
В СУ СК по Новосибирской области сообщили о гибели школьницы, которая утонула в водоеме в селе Александро-Невском.

По информации ведомства, несовершеннолетняя девочка решила покупаться в котловане без присмотра взрослых. Во время купания она внезапно исчезла под водой и утонула, пишет ФедералПресс.

Трагическое происшествие случилось 3 июля. Следователи, прибывшие на место происшествия, провели осмотр тела. По результатам экспертизы не было обнаружено видимых телесных повреждений. В связи с утоплением возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии расследования.

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