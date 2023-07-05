В Сахалинской области вновь пройдёт фестиваль «Крылья Сахалина»

— Наша цель — сделать так, чтобы у жителей Сахалинской области, в том числе курильчан, имелись все условия для разнообразного, познавательного и интересного досуга, — сказал глава региона Валерий Лимаренко. — «Крылья Сахалина» не проводились в связи с пандемией коронавируса и запретом на массовые мероприятия. Сегодня, когда все запреты сняты, решение возобновить проведение фестиваля стало важной частью создания доступной культурной среды в области. Сахалинцы и курильчане охотно и с удовольствием отправляются на концерты и в театры, на выставки и всевозможные перфомансы, они соскучились по большим культурным мероприятиям. И это замечательно, и нам нужно сделать так, чтобы каждый мог найти свой вариант культурного проведения свобдного времени. Над этим будет тщательно работать профильное министерство.