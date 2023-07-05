В Сахалинской области вновь пройдёт фестиваль «Крылья Сахалина»

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В течение трёх лет «Крылья Сахалина» не проводились, но фестиваль настолько запал в души и сердца сахалинцев и гостей области, что запрос на его возобновление был очень высоким. Власти области прислушались к просьбам жителей.
— Наша цель — сделать так, чтобы у жителей Сахалинской области, в том числе курильчан, имелись все условия для разнообразного, познавательного и интересного досуга, — сказал глава региона Валерий Лимаренко. — «Крылья Сахалина» не проводились в связи с пандемией коронавируса и запретом на массовые мероприятия. Сегодня, когда все запреты сняты, решение возобновить проведение фестиваля стало важной частью создания доступной культурной среды в области. Сахалинцы и курильчане охотно и с удовольствием отправляются на концерты и в театры, на выставки и всевозможные перфомансы, они соскучились по большим культурным мероприятиям. И это замечательно, и нам нужно сделать так, чтобы каждый мог найти свой вариант культурного проведения свобдного времени. Над этим будет тщательно работать профильное министерство.
Фестиваль «Крылья Сахалина» — не просто крупный, а крупнейший в ДФО. Здесь собиралось более 50 тысяч зрителей и до трёх тысяч участников.
В этом году на аэродроме Пушистый зрителей — которых, можно не сомневаться, соберётся немало, ждут сразу несколько площадок, где будут организованы выставки и всевозможные активности: физкультурно-спортивная и выставочная, культурная, военно-патриотическая, торгово-ярмарочная, туристическая и образовательная.
Уже сегодня на аэродроме ведутся большие работы по подготовке к проведению фестиваля. Особое внимание уделено спортивно-физкультурной части программы. Сахалинцы, курильчане, гости области смогут проверить свою меткость и зоркий глаз в лучном и стрелковом тире, для них будут организованы самые разные мастер-классы. На фестивале пройдёт выставка автомототехники, состоится мотошоу. Не забыли организаторы и про любимую жителями области экстремальную гонку «Сахалинский рубеж» — она тоже в программе «Крыльев Сахалина».
Музыкальную составляющую фестиваля обеспечат лучшие творческие коллективы Сахалинской области, можно не сомневаться — музыки на «Крыльях Сахалина» будет много. Кроме того, гостей ждут и соревнования операторов БПЛА, и страйкбол, и выступления парашютистов, выставка военной техники, шоу воздушных шаров и многое другое.