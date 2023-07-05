В Омске вынесли приговор серийному маньяку по прозвищу «Форточник»

Преступная карьера «Форточника» началась еще в 2010 году, когда 29 апреля поступило сообщение, что в одном из домов на проспекте Космическом была изнасилована молодая девушка. В эту же ночь неизвестный надругался и над женщиной из соседнего дома. Во всех случаях в квартиру подозреваемый попадал через форточки.