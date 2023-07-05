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В Омске вынесли приговор серийному маньяку по прозвищу «Форточник»

5 июля 2023, 07:55
Фото: СУ СКР по Омской области
Мужчина полностью признал свою вину
63-летний уроженец Казахстана отправится в колонию на 12,5 лет.

В Омске вынесли приговор серийному маньяку по прозвищу «Форточник». 63-летнего мужчину, уроженца Казахстана, приговорили к 12,5 годам колонии строго режима и штрафу в 600 тысяч рублей в пользу 16-летней потерпевшей, сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступная карьера «Форточника» началась еще в 2010 году, когда 29 апреля поступило сообщение, что в одном из домов на проспекте Космическом была изнасилована молодая девушка. В эту же ночь неизвестный надругался и над женщиной из соседнего дома. Во всех случаях в квартиру подозреваемый попадал через форточки.

Преступления продолжались до 2012 года. В сентябре фигурант изнасиловал 16-летнюю девушку на улице 75-й Гвардейской Бригады.

Раскрыть преступление удалось в сентябре 2022 года после совершения «Форточником» кражи из сейфа более 539 тыс. рублей в офисе на улице Алтайская. На месте преступления следователи обнаружили ножницы с потожировыми следами. Криминалисты установили их генотип, который совпал с геномом обвиняемого в серии изнасилований. После этого «Форточника» удалось задержать.

Вину в совершении преступлений мужчина признал. Приговор не вступил в законную силу, у сторон есть время, что обжаловать решение суда.

Ранее Город55 подробно рассказывал о преступлениях «Форточника» и истории расследования дела.

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