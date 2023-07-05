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В Омске обновят состав «Зеленой комиссии», отвечающей за вырубку и посадку деревьев

5 июля 2023, 07:08
Фото: 1MI
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В состав включат агронома из УДХБ.

В Омске планируют обновить состав комиссии по по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Соответствующий проект постановления опубликовали сегодня, 5 июля, на сайте городской администрации.

Из состава исключат Михаила Кравченко, а включат Оксану Студеникину — агронома службы озеленения ДЭУ Советского округа бюджетного учреждения УДХБ.

Должность Александры Самохваловой в составе комиссии изложат как заместитель директора департамента информационной политики администрации Омска. В середине мая она также вошла в рабочую группу по озеленению городской территории.

Теперь проект постановления должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.

В начале мая стало известно, мэрия Омска больше не будет рассказывать о количестве вырубаемых деревьев. Эту информацию будут озвучивать только на заседаниях.

«Зеленая комиссия» больше не показывает число вырубаемых деревьев в Омске
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#Евгений Игишев#Сергей шелест#Общество#Зеленая комиссия#Вырубка деревьев#Благоустройство#Город#Омск#Омская область
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