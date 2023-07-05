В Омске обновят состав «Зеленой комиссии», отвечающей за вырубку и посадку деревьев

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Омске планируют обновить состав комиссии по по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Соответствующий проект постановления опубликовали сегодня, 5 июля, на сайте городской администрации.
Из состава исключат Михаила Кравченко, а включат Оксану Студеникину — агронома службы озеленения ДЭУ Советского округа бюджетного учреждения УДХБ.
Должность Александры Самохваловой в составе комиссии изложат как заместитель директора департамента информационной политики администрации Омска. В середине мая она также вошла в рабочую группу по озеленению городской территории.
Теперь проект постановления должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.
В начале мая стало известно, мэрия Омска больше не будет рассказывать о количестве вырубаемых деревьев. Эту информацию будут озвучивать только на заседаниях.