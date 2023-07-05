В Омске еще один популярный маршрут начал работу по измененной схеме

Напомним, что с 1 июля в Омске многие маршрутки ездят по-другому. Автобусы малого класса вывели с центральной части города и пустили в сторону Маршала Жукова. Из-за массовых жалоб на фоне изменений прокуратура запустила проверку. Сотрудники департамента в то же время сообщают о том, что новая система движения общественного транспорта уже приносит свои результаты.