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В Омске еще один популярный маршрут начал работу по измененной схеме

5 июля 2023, 12:42
Фото: Город55
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Автобусы по этому направлению курсируют до дачных кооперативов.

Стало известно, что автобусы по дачному маршруту № 51 теперь работают иначе. В администрации города объяснили, с чем связаны изменения. Перевозчик для этого направления при этом был найден. Отметим, что транспорт курсирует от «СНТ „Заря-3“» до «Сады „Березка“».

Глава департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что ведомство проводило торги на поиск того, кто будет заниматься перевозкой пассажиров на данном маршруте. Заключить договор с победителем аукциона не получилось, так как у перевозчика не было одного из важных условий контракта — наличие автобусов среднего класса.

«В целях сохранения транспортного сообщения по данным направлениям, нами было принято решение о введении формально нового автобусного маршрута № 51а, тождественного с маршрутом № 51, за исключением участка проспекта Карла Маркса и улицы Гагарина, по которым с 1 июля исключен проезд автобусов малого класса», — сообщил директор департамента.

Согласно новой схеме, в районе ОмГУПС автобусы будут поворачивать направо, на улицу Маяковского, а после двинутся по Маршала Жукова и Фрунзе (в обратном направлении по улице Булатова). Далее с улицы Герцена транспорт отправится по привычному маршруту.

В этом году департамент транспорта проведет еще одни торги, чтобы найти перевозчика, который будет готов работать на маршруте № 51 по старой схеме движения, добавили в пресс-центре мэрии.

Напомним, что с 1 июля в Омске многие маршрутки ездят по-другому. Автобусы малого класса вывели с центральной части города и пустили в сторону Маршала Жукова. Из-за массовых жалоб на фоне изменений прокуратура запустила проверку. Сотрудники департамента в то же время сообщают о том, что новая система движения общественного транспорта уже приносит свои результаты.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Транспорт#Город#Общественный транспорт#Перевозчики#Вадим Кормилец#Автобусный маршрут#Дачный маршрут
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