Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Амурске 14-летний парень скончался от укуса клеща

5 июля 2023, 08:22
В городе Амурск Хабаровского края умер подросток после укуса клеща, сообщает телеграм-канал регионального управления Роспотребнадзора.

По информации Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Погибший мальчик был жителем города Амурска и не был привит. Эта болезнь привела к его смерти. Мальчику было 14 лет, пишет rtvi.com.

Следует отметить, что это первый случай летального исхода от клещевого энцефалита в 2023 году, по данным Роспотребнадзора.

С начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 5766 человек, включая 1692 детей, как сообщает ведомство.

Подпишитесь
Инсайд: новым перзамом министра региональной политики станет Антон Киселев
Сегодня, 09:14
Погибшего 15-летнего мальчика привел на котлован сын омского Мимино
Сегодня, 08:42
Содрал шерсть о прутья. Омичи рассказали о медведе, которого держат для рекламы кафе
Сегодня, 04:31
Военнослужащий из Омска почти на год ушел в самоволку и получил за это 7 лет условки
Сегодня, 03:49
Названа причина эвакуации Омского аэропорта сегодня утром
Сегодня, 05:06
В Омске обновят состав «Зеленой комиссии», отвечающей за вырубку и посадку деревьев
Сегодня, 07:08