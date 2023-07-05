В Амурске 14-летний парень скончался от укуса клеща

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
По информации Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Погибший мальчик был жителем города Амурска и не был привит. Эта болезнь привела к его смерти. Мальчику было 14 лет, пишет rtvi.com.
Следует отметить, что это первый случай летального исхода от клещевого энцефалита в 2023 году, по данным Роспотребнадзора.
С начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 5766 человек, включая 1692 детей, как сообщает ведомство.