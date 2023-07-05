В Амурске 14-летний парень скончался от укуса клеща

По информации Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Погибший мальчик был жителем города Амурска и не был привит. Эта болезнь привела к его смерти. Мальчику было 14 лет, пишет rtvi.com.