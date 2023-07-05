«Урожайные» полгода. В Омске с января сдали 14 многоэтажек, две гостиницы и три ТЦ

Напомним, в центре Омска ввели в эксплуатацию новый отель Фридманов. Помимо него в этом в здании на Щербанева, 20 будет открыт ресторан европейской кухни «Метаморфозы», а на крыше отеля — ресторан «Крыша Сибири». Кроме того, депархитектуры выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ресторана «Гурманъ» на улице Ленина, 23/1.