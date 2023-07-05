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«Урожайные» полгода. В Омске с января сдали 14 многоэтажек, две гостиницы и три ТЦ

5 июля 2023, 13:06
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске за полгода сдали 14 многоэтажек, две гостиницы и три ТЦ

В городе также стало на шесть заправок больше.

В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили об итогах первого полугодия 2023 года в сфере строительства на территории Омска. Сотрудники профильного ведомства выдали несколько разрешений на ввод в эксплуатацию зданий.

Если быть точнее, то за шесть месяцев в городе ввели в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства. Были сданы:

  • 14 жилых многоквартирных домов;
  • шесть заправок;
  • три административных объекта;
  • три торговых центра;
  • 12 производственных зданий.

Помимо этого в списке сданных в эксплуатацию объектов числятся несколько гаражей, гостиница, станция техобслуживания и ресторан.

Напомним, в центре Омска ввели в эксплуатацию новый отель Фридманов. Помимо него в этом в здании на Щербанева, 20 будет открыт ресторан европейской кухни «Метаморфозы», а на крыше отеля — ресторан «Крыша Сибири». Кроме того, депархитектуры выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ресторана «Гурманъ» на улице Ленина, 23/1.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Строительство#Город#Ввод в эксплуатацию#Департамент архитектуры
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