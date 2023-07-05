«Урожайные» полгода. В Омске с января сдали 14 многоэтажек, две гостиницы и три ТЦ

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили об итогах первого полугодия 2023 года в сфере строительства на территории Омска. Сотрудники профильного ведомства выдали несколько разрешений на ввод в эксплуатацию зданий.
Если быть точнее, то за шесть месяцев в городе ввели в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства. Были сданы:
Помимо этого в списке сданных в эксплуатацию объектов числятся несколько гаражей, гостиница, станция техобслуживания и ресторан.
Напомним, в центре Омска ввели в эксплуатацию новый отель Фридманов. Помимо него в этом в здании на Щербанева, 20 будет открыт ресторан европейской кухни «Метаморфозы», а на крыше отеля — ресторан «Крыша Сибири». Кроме того, депархитектуры выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ресторана «Гурманъ» на улице Ленина, 23/1.