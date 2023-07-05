ЦБ РФ рекомендуют проводить международные расчеты в риалах, рупиях и дирхамах

В постановлении также содержится рекомендация продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о безналичных расчетах в национальных валютах с дружественными странами. Подобные соглашения направлены на увеличение использования национальных валют при заключении внешнеторговых договоров с нашими «приоритетными партнерами».