ЦБ РФ рекомендуют проводить международные расчеты в риалах, рупиях и дирхамах

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Такое положение появилось в постановлении Совета Федерации, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на ТАСС.
По данному документу, СовФед «рекомендует Центральному банку РФ изучить возможность использования различных иностранных валют, включая индийские рупии, иранские риали, дирхамы ОАЭ и другие, при осуществлении внешнеэкономической деятельности».
В постановлении также содержится рекомендация продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о безналичных расчетах в национальных валютах с дружественными странами. Подобные соглашения направлены на увеличение использования национальных валют при заключении внешнеторговых договоров с нашими «приоритетными партнерами».