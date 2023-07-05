Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

ЦБ РФ рекомендуют проводить международные расчеты в риалах, рупиях и дирхамах

5 июля 2023, 15:44
Согласно решению Совета Федерации, Центральному банку России (ЦБ РФ) порекомендовали использовать индийские рупии, иранские риали и дирхамы ОАЭ для международных расчетов. Это решение было принято после выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Такое положение появилось в постановлении Совета Федерации, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на ТАСС.

По данному документу, СовФед «рекомендует Центральному банку РФ изучить возможность использования различных иностранных валют, включая индийские рупии, иранские риали, дирхамы ОАЭ и другие, при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

В постановлении также содержится рекомендация продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о безналичных расчетах в национальных валютах с дружественными странами. Подобные соглашения направлены на увеличение использования национальных валют при заключении внешнеторговых договоров с нашими «приоритетными партнерами».

Подпишитесь
Инсайд: первый вице-губернатор Валерий Бойко получит мандат Варнавского в Заксобрании
Сегодня, 12:00
Погибшего 15-летнего мальчика привел на котлован сын омского Мимино
Сегодня, 08:42
Зонты в деле. На Омскую область обрушится новый циклон с дождями, грозой и градом
Сегодня, 10:07
Инсайд: новым перзамом министра региональной политики станет Антон Киселев
Сегодня, 09:14
В Омской области отменили фестиваль на аэродроме с приглашенными звездами
Сегодня, 09:30
В Омске обновят состав «Зеленой комиссии», отвечающей за вырубку и посадку деревьев
Сегодня, 07:08