Татьяна Голикова: Хакасия не смогла достичь снижения уровня бедности согласно плану

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
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Updated Сегодня, 19:23
«По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — сообщила она на 548-м заседании Совфеда.
Со слов Голиковой, помимо Хакасии, не удалось изменить ситуацию так, чтобы запланированное число граждан преодолели черту бедности, региональным властям в Ингушетии, Калмыкии, Адыгее, Северной Осетии — Алании, Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Коми и Оренбургской области. Об этом сообщают «Известия».
По данным статистики, за минувший год количество граждан, проживающих за чертой бедности, сократилось на 1,7 млн. Голикова отметила, что в текущем году возможно улучшение данного показателя благодаря введению единого пособия для семей. Порядка 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей в России являются получателями материальной помощи, заключила вице-премьер.
В соответствии с заявлением Голиковой, в 2023 году власти ожидают дальнейшего снижения уровня бедности. Что же касается Хакасии, на данный момент республика лишь стремится попасть в список регионов, выполняющих план. Известно, что по итогам 2022 года в регионе более 18% населения находятся за чертой бедности. Вероятно, ситуацию можно изменить только за счет федеральных пособий.
Согласно данным Росстата, на текущий год численность населения Хакасии составляет 530 233 человека, порядка 68% из которых проживают в городской черте.