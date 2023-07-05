Татьяна Голикова: Хакасия не смогла достичь снижения уровня бедности согласно плану

В соответствии с заявлением Голиковой, в 2023 году власти ожидают дальнейшего снижения уровня бедности. Что же касается Хакасии, на данный момент республика лишь стремится попасть в список регионов, выполняющих план. Известно, что по итогам 2022 года в регионе более 18% населения находятся за чертой бедности. Вероятно, ситуацию можно изменить только за счет федеральных пособий.