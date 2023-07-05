Содрал шерсть о прутья. Омичи рассказали о медведе, которого держат для рекламы кафе

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Читатели Города55 рассказали о жестоком обращении с медведем. Животное держат в клетке рядом с придорожным кафе. Судя по предоставленным фотография, у медведя ободрана шерсть.
«Спасите медведя, много лет уже идут жалобы, жестокое ведь обращение, но все безрезультатно. Может в зоопарк или в питомник какой его. Бедный медведь на трассе Новосибирск-Омск, деревня Ракитинка, содрал шерсть об прутья железные, держат его там для рекламы кафе много лет», — сообщила омичка Яна Мартынюк-Шемякина.
Ранее Город55 рассказывал, как жители Омской области заметили на севере региона бурого медведя. Неожиданная встреча произошла рядом с рабочим поселком Тевриз. Очевидцы опубликовали видео с диким животным.