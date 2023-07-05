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Содрал шерсть о прутья. Омичи рассказали о медведе, которого держат для рекламы кафе

5 июля 2023, 04:31
Фото: Предоставлено Городу55

Омичи рассказали о жестоком обращении с медведем в придорожном кафе

Животное находится там уже несколько лет.

Читатели Города55 рассказали о жестоком обращении с медведем. Животное держат в клетке рядом с придорожным кафе. Судя по предоставленным фотография, у медведя ободрана шерсть.

«Спасите медведя, много лет уже идут жалобы, жестокое ведь обращение, но все безрезультатно. Может в зоопарк или в питомник какой его. Бедный медведь на трассе Новосибирск-Омск, деревня Ракитинка, содрал шерсть об прутья железные, держат его там для рекламы кафе много лет», — сообщила омичка Яна Мартынюк-Шемякина.

Ранее Город55 рассказывал, как жители Омской области заметили на севере региона бурого медведя. Неожиданная встреча произошла рядом с рабочим поселком Тевриз. Очевидцы опубликовали видео с диким животным.

«Миха!». Омичи встретили медведя на севере региона и позвали его к себе
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#Медведь#Бурый медведь#Зоопарк#Ракитинка#Жалоба#Происшествия#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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