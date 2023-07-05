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Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС заявил, что не сомневается в победе России

5 июля 2023, 06:43
Фото: kremlin.ru
Глава государства поблагодарил всех жителей Херсонской области за терпение и мужество.

В Екатерининском зале Кремля вчера, 4 июля, состоялась встреча Владимира Путина с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, называемой также «школой губернаторов». Президент заявил, что не сомневается в победе России.

«Сомнений [в победе] нет. Хочу поблагодарить людей, которые вместе с Вами работают, и всех, кто живёт в Херсонской области, потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и такой созидательный потенциал. И конечно, самое-то главное для нас — нужно поддерживать движение вперёд вместе с Россией. Это принципиальный, самый важный вопрос», — заявил Владимир Путин.
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#Евгений Игишев#Владимир Путин#Президент#Ранхигс#Школа губернаторов#Общество
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