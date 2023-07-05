Путин на встрече с выпускниками РАНХиГС заявил, что не сомневается в победе России

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
В Екатерининском зале Кремля вчера, 4 июля, состоялась встреча Владимира Путина с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, называемой также «школой губернаторов». Президент заявил, что не сомневается в победе России.
«Сомнений [в победе] нет. Хочу поблагодарить людей, которые вместе с Вами работают, и всех, кто живёт в Херсонской области, потому что эти люди проявляют удивительное терпение, мужество и такой созидательный потенциал. И конечно, самое-то главное для нас — нужно поддерживать движение вперёд вместе с Россией. Это принципиальный, самый важный вопрос», — заявил Владимир Путин.