Психолог рассказала о самой подходящей для сна музыке

Доцент напоминает, что именно во время сна организму удается перезагрузиться и отдохнуть в автономном режиме. Для того чтобы быстро погрузиться в сон и крепко спать, собеседница издания рекомендует отложить гаджеты за час до отхода ко сну, а также плотно зашторить окна, чтобы солнечный свет не попадал в комнату, особенно в летнее время.