Психолог рассказала о самой подходящей для сна музыке

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Как пишет NEWS.ru, также эксперт рекомендует «Лунный свет» Дебюсси, «космические композиции» Жан-Мишеля Жара и Дидье Маруани, а из современного репертуара — джаз, trance vocal. Кроме того, расслаблению способствует и прослушивание звуков природы.
Доцент напоминает, что именно во время сна организму удается перезагрузиться и отдохнуть в автономном режиме. Для того чтобы быстро погрузиться в сон и крепко спать, собеседница издания рекомендует отложить гаджеты за час до отхода ко сну, а также плотно зашторить окна, чтобы солнечный свет не попадал в комнату, особенно в летнее время.
Булгакова советует выбирать для засыпания неспешные, медитативные композиции, без ударных партий, грубых, визжащих гитарных рифов, агрессивного вокала.