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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Психолог рассказала о самой подходящей для сна музыке

5 июля 2023, 13:48
Доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, как правильно готовиться ко сну и какую музыку при этом стоит слушать. Она советует слушать в вечернее время «Лунную сонату» Бетховена и «Маленькую ночную серенаду» Моцарта.

Как пишет NEWS.ru, также эксперт рекомендует «Лунный свет» Дебюсси, «космические композиции» Жан-Мишеля Жара и Дидье Маруани, а из современного репертуара — джаз, trance vocal. Кроме того, расслаблению способствует и прослушивание звуков природы.

Доцент напоминает, что именно во время сна организму удается перезагрузиться и отдохнуть в автономном режиме. Для того чтобы быстро погрузиться в сон и крепко спать, собеседница издания рекомендует отложить гаджеты за час до отхода ко сну, а также плотно зашторить окна, чтобы солнечный свет не попадал в комнату, особенно в летнее время.

Булгакова советует выбирать для засыпания неспешные, медитативные композиции, без ударных партий, грубых, визжащих гитарных рифов, агрессивного вокала.

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