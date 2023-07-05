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Природные пожары в Быстринском районе вызывают задымление

5 июля 2023, 07:36
Два поселка в Быстринском районе окутаны дымом от двух природных пожаров, которые охватили площадь в 2500 гектаров. Местные жители советуются не выходить на улицу.

Владимир Солодов, губернатор региона, сообщил, что природные пожары возникли на сопках в результате грозы, пишет ФедералПресс. Из-за сухой погоды огонь быстро распространился. Хотя пожары находятся близко к населенным пунктам, в 17 и 26 километрах соответственно, они не представляют прямой угрозы, благодаря наличию водной преграды. Однако местные жители страдают от задымления.

Жителей поселков просят использовать средства индивидуальной защиты и ограничить время нахождения на улице.

Солодов отметил, что специалисты прокладывают вторую минерализованную полосу для предотвращения распространения огня. На месте работает 80 человек, включая специалистов МЧС.

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