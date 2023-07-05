Природные пожары в Быстринском районе вызывают задымление

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Владимир Солодов, губернатор региона, сообщил, что природные пожары возникли на сопках в результате грозы, пишет ФедералПресс. Из-за сухой погоды огонь быстро распространился. Хотя пожары находятся близко к населенным пунктам, в 17 и 26 километрах соответственно, они не представляют прямой угрозы, благодаря наличию водной преграды. Однако местные жители страдают от задымления.
Жителей поселков просят использовать средства индивидуальной защиты и ограничить время нахождения на улице.
Солодов отметил, что специалисты прокладывают вторую минерализованную полосу для предотвращения распространения огня. На месте работает 80 человек, включая специалистов МЧС.