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Президент РФ: Показатели экономики России лучше ожидаемых

5 июля 2023, 11:34
Фото: kremlin.ru
На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина прошло обсуждение текущей экономической ситуации в стране. Путин отметил, что экономические показатели России в настоящее время превосходят ожидания.

Мишустин заявил, что российская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции. Рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, а с мая прошлого года по май этого — 5,4%, пишут «РИА Новости».

Продолжая беседу, премьер-министр подчеркнул, что правительство уверено в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств рост ВВП к концу года превысит 2%. Он также отметил, что обрабатывающая промышленность является главным двигателем этого роста.

По информации Мишустина, инфляция в России на начало июля составила 3,4%. Эксперты ожидают, что годовая инфляция не превысит 5%. Безработица в стране составила 3,1 — 3,2%.

Премьер также поделился, что показатели реализации национальных проектов составляют 98,95%. Он подчеркнул, что экология, демография, здравоохранение и культура являются важными направлениями, по которым ожидается достижение национальных целей развития. Мишустин также заверил, что все социальные обязательства будут выполнены.

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