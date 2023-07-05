Президент РФ: Показатели экономики России лучше ожидаемых

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Мишустин заявил, что российская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции. Рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, а с мая прошлого года по май этого — 5,4%, пишут «РИА Новости».
Продолжая беседу, премьер-министр подчеркнул, что правительство уверено в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств рост ВВП к концу года превысит 2%. Он также отметил, что обрабатывающая промышленность является главным двигателем этого роста.
По информации Мишустина, инфляция в России на начало июля составила 3,4%. Эксперты ожидают, что годовая инфляция не превысит 5%. Безработица в стране составила 3,1 — 3,2%.
Премьер также поделился, что показатели реализации национальных проектов составляют 98,95%. Он подчеркнул, что экология, демография, здравоохранение и культура являются важными направлениями, по которым ожидается достижение национальных целей развития. Мишустин также заверил, что все социальные обязательства будут выполнены.