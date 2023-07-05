Помогла беременность. Омичке смягчили наказание за поножовщину с тремя событульниками

По версии районного суда, 23-летняя женщина отправила двоих своих детей в возрасте 2 и 4 лет к своей матери и устроила алкозастолье с несколькими знакомыми мужчинами. Внезапно из-за личных неприязней к одному из мужчин омичка ударила ножом двух своих приятелей.