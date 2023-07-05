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Помогла беременность. Омичке смягчили наказание за поножовщину с тремя событульниками

5 июля 2023, 06:25
Фото: 1MI

Многодетную мать отправили в колонию за поножовщину с собутыльниками

Женщина ударила ножом двух мужчин и пригрозила убийством второму.

Жительница Русско-Полянского муниципального района Омской области была осуждена за причинение вреда здоровью двум мужчинам и угрозу убийством третьему. Подробности рассмотрения дела рассказали в пресс-службе Омского областного суда.

По версии районного суда, 23-летняя женщина отправила двоих своих детей в возрасте 2 и 4 лет к своей матери и устроила алкозастолье с несколькими знакомыми мужчинами. Внезапно из-за личных неприязней к одному из мужчин омичка ударила ножом двух своих приятелей.

Третий собутыльник омички в это время стал звонить в полицию, и женщина решила остановить его, запугивая ножом. Женщина пригрозила убить мужчину, если он не перестанет звонить в спецслужбы.

Женщина признала свою вину, а районный суд признал ее виновной в совершении преступлений по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Дело по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» в отношении женщины прекратили за примирением сторон.

В итоге женщину приговорили к 5 годам и 3 месяцам колонии, однако решение районного суда обжаловали: омичка оказалась беременной, и по закону заслуживала снисхождения. В итоге суд отказался давать ей отсрочку, однако смягчил ей наказание до 3 лет 7 месяцев лишения свободы.

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#Ольга Акамова#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Угроза убийством#Судебное дело#Ножевое ранение#Беременность#Лишение свободы
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