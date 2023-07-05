Особое поручение. Мэр Омска Шелест уехал в Астану на два дня

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:04
Мэр Омска Сергей Шелест написал в своем телеграм-канале, где в данное время работает. Врио губернатора Виталий Хоценко поручил ему поучаствовать в форуме мэров городов-побратимов, который проводится в Астане. Мероприятие посвящено 25-летию столицы Казахстана.
За два дня участники форума обсудят вопросы городского планирования, кадрового обеспечения и другие темы. Так, вчера, 4 июля, омский градоначальник посетил международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub». Он является самым крупным в Центральной Азии. Помимо этого Шелест успел на презентацию генплана Астаны и поприсутствовать на символической посадке деревьев.
Сегодня же, 5 июля, форум продолжился с приветствия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В общей сложности участниками мероприятия стали около 1 300 человек. В Астану на форум приехали представители 15 стран, в том числе Белоруссии, Турции, Индии, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Южной Кореи и других.
Ранее в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. Делегация Омской области также участвовала в обсуждении и активно заключала соглашения о сотрудничестве.