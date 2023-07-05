Особое поручение. Мэр Омска Шелест уехал в Астану на два дня

Сегодня же, 5 июля, форум продолжился с приветствия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В общей сложности участниками мероприятия стали около 1 300 человек. В Астану на форум приехали представители 15 стран, в том числе Белоруссии, Турции, Индии, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Южной Кореи и других.