Омичи рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода

Выяснилось, что 34% опрошенных смогут прожить на сбережения один месяц, у 23% денег хватит на 2-3 месяца, у 15% — на 3-6 месяцев, у 10% — на 6-12 месяцев. Прожить больше года на накопления смогут 7% респондентов, а 11% совсем не имеют денег на экстренный случай.