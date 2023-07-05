Омичи рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Жители Омской области рассказали, на какой срок им хватит сбережений в случае потери работы. Исследование провел сервис по поиску вакансий Зарплата.ру.
Выяснилось, что 34% опрошенных смогут прожить на сбережения один месяц, у 23% денег хватит на 2-3 месяца, у 15% — на 3-6 месяцев, у 10% — на 6-12 месяцев. Прожить больше года на накопления смогут 7% респондентов, а 11% совсем не имеют денег на экстренный случай.
Большинство омичей, 64%, рассказали, что если потеряют работу, то сразу выйдут на новое место. Еще 33% сначала планируют отдохнуть, а уже после заняться поиском вакансий. 3% опрошенных ответили, что рассматривать варианты новой работы будут сразу же, но понимают, что поиск достойного варианта может затянуться.
Ранее в Омсксате рассказали о размере средней зарплаты в регионе. Она выросла на 3,4 тысячи рублей и составила 52 тысячи.