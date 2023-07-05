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Published Сегодня, 15:36

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Москвичку, сбившую насмерть женщину и ребенка, приговорили к девяти годам колонии

5 июля 2023, 15:36
За участие в смертельном ДТП, которое произошло в Москве, жительница города Наталья Украинская была приговорена к девяти годам лишения свободы. В ноябре прошлого года она, будучи под влиянием наркотических средств, допустила наезд на женщину с двумя детьми.

Как пишет Общественная служба новостей, ДТП произошло на улице Свободы. Годовалой девочке удалось выжить. Её мать и четырехлетний брат погибли.

Муж погибшей Имран Насардинов заявил, что он не хочет, чтобы Наталья провела долгое время в тюрьме. По его словам, больше пользы будет, если она будет работать на свободе, чтобы помочь его пострадавшей дочери.

После окончания отбывания срока в колонии Украинская лишится права управления автомобилем на два года и десять месяцев.

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