Москвичку, сбившую насмерть женщину и ребенка, приговорили к девяти годам колонии

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Как пишет Общественная служба новостей, ДТП произошло на улице Свободы. Годовалой девочке удалось выжить. Её мать и четырехлетний брат погибли.
Муж погибшей Имран Насардинов заявил, что он не хочет, чтобы Наталья провела долгое время в тюрьме. По его словам, больше пользы будет, если она будет работать на свободе, чтобы помочь его пострадавшей дочери.
После окончания отбывания срока в колонии Украинская лишится права управления автомобилем на два года и десять месяцев.