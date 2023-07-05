Красноярку приговорили к 17 годам колонии за убийство отца и нападение на детсад

Напомним, что Полина Дворкина совершила нападение на детский сад № 31 в конце марта 2022 года, сразу после убийства своего 56-летнего отца в ходе ссоры. Под предлогом забрать ребенка во время тихого часа, она пришла в детский сад, но ее намерения были раскрыты воспитателями, которые увидели ружье под пальто и успели ее обезвредить. В ходе борьбы Полина выстрелила в стену, но никто не пострадал. Во время допроса она призналась в попытке убить всех мальчиков.