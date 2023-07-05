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Красноярку приговорили к 17 годам колонии за убийство отца и нападение на детсад

5 июля 2023, 06:14
Красноярский краевой суд вынес приговор Полине Дворкиной, осужденной за убийство отца и неудавшуюся атаку на детский сад. Судья приговорила ее к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Во время процесса прокурор просил вынести приговор на 19 лет тюрьмы, а мать Полины Дворкиной требовала компенсацию в размере 10 миллионов рублей за возмещение морального ущерба. Однако судья приняла решение о 17 годах заключения и компенсации на один миллион рублей, пишет 360.

Напомним, что Полина Дворкина совершила нападение на детский сад № 31 в конце марта 2022 года, сразу после убийства своего 56-летнего отца в ходе ссоры. Под предлогом забрать ребенка во время тихого часа, она пришла в детский сад, но ее намерения были раскрыты воспитателями, которые увидели ружье под пальто и успели ее обезвредить. В ходе борьбы Полина выстрелила в стену, но никто не пострадал. Во время допроса она призналась в попытке убить всех мальчиков.

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