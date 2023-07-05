Инженеры разработали самозаряжающееся устройство для питания наручных часов

Устройство использует биомеханическую энергию в качестве источника питания и состоит из суперконденсатора и трибоэлектрического наногенератора. В ходе испытаний устройство продемонстрировало высокую удельную емкость и мгновенную мощность, что подтверждает его способность эффективно собирать и хранить энергию. Это достижение важно для развития носимых технологий и приближает нас к будущему с более удобными самозаряжающимися устройствами.