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Инженеры разработали самозаряжающееся устройство для питания наручных часов

5 июля 2023, 07:11
Инженеры Чанчуньского технологического университета разработали гибкое и самозаряжающееся устройство, которое может использоваться для питания электронных наручных часов, пишет Pravda.Ru.

Устройство использует биомеханическую энергию в качестве источника питания и состоит из суперконденсатора и трибоэлектрического наногенератора. В ходе испытаний устройство продемонстрировало высокую удельную емкость и мгновенную мощность, что подтверждает его способность эффективно собирать и хранить энергию. Это достижение важно для развития носимых технологий и приближает нас к будущему с более удобными самозаряжающимися устройствами.

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