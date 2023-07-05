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Хирург-уролог предупреждает о продуктах, питающих раковые клетки

5 июля 2023, 07:13
Марк Гадзиян, известный хирург-уролог, онкоуролог и кандидат медицинских наук, составил список продуктов, которые представляют опасность для развития раковых клеток.

В своем Telegram-канале он указал на пищевые продукты, содержащие большое количество сахара и трансжиров, пишет Pravda.Ru.

Он подчеркнул необходимость осознания рисков и ограничения потребления таких продуктов, хотя периодическое удовлетворение своих сладостных предпочтений допустимо.

Гадзиян пояснил: «Гликемический индекс конфет составляет 100 единиц, что означает, что все съеденное незамедлительно превращается в жир. Сахар не только считается 'белым ядом', но и создает благоприятную среду для размножения раковых клеток».

Особое внимание следует обратить на магазинные соусы, которые потребители часто не принимают серьезно. Гадзиян подчеркивает, что несколько ложек майонеза могут «уничтожить все преимущества овощного салата». А кетчуп, в свою очередь, является смесью скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса, консервантов и стабилизаторов, что делает его нежелательным продуктом в питании.

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