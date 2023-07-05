Хирург-уролог предупреждает о продуктах, питающих раковые клетки

Особое внимание следует обратить на магазинные соусы, которые потребители часто не принимают серьезно. Гадзиян подчеркивает, что несколько ложек майонеза могут «уничтожить все преимущества овощного салата». А кетчуп, в свою очередь, является смесью скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса, консервантов и стабилизаторов, что делает его нежелательным продуктом в питании.