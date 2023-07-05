Грозит до 10 лет колонии. Омича будут судить за мошенничество при оформлении кредита

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
В Омске перед судом предстанет 37-летний местный житель. Его обвиняют в мошенничестве на сумму 2,9 млн рублей при оформлении кредита, сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что в декабре 2022 года подозреваемый договорился со своим знакомым оформить кредит по поддельным документам. В одном из омских автосалонов мужчина предъявил фиктивное страховое свидетельство и чужой паспорт, но со своей фотографией. При оформлении кредита на автомобиль, он указал ложные данные о месте работы и заработке.
В итоге, мужчина получил кредит на сумму 2,9 млн рублей, из которых 269 тысяч передал сообщнику, уголовное дело в отношении которого вынесли в отдельное производство.
Свою вину подозреваемый признал, но ущерб не возместил из-за отсутствия средств. Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Омска. Фигуранту грозит до 10 лет колонии.