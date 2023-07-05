Грозит до 10 лет колонии. Омича будут судить за мошенничество при оформлении кредита

Следователи выяснили, что в декабре 2022 года подозреваемый договорился со своим знакомым оформить кредит по поддельным документам. В одном из омских автосалонов мужчина предъявил фиктивное страховое свидетельство и чужой паспорт, но со своей фотографией. При оформлении кредита на автомобиль, он указал ложные данные о месте работы и заработке.