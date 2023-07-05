Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Изображение материала

Грозит до 10 лет колонии. Омича будут судить за мошенничество при оформлении кредита

5 июля 2023, 06:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич оформил автокредит на 2,9 млн рублей по поддельным документам и чужому паспорту

Свою вину подозреваемый признал, но ущерб не возместил из-за отсутствия средств.

В Омске перед судом предстанет 37-летний местный житель. Его обвиняют в мошенничестве на сумму 2,9 млн рублей при оформлении кредита, сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что в декабре 2022 года подозреваемый договорился со своим знакомым оформить кредит по поддельным документам. В одном из омских автосалонов мужчина предъявил фиктивное страховое свидетельство и чужой паспорт, но со своей фотографией. При оформлении кредита на автомобиль, он указал ложные данные о месте работы и заработке.

В итоге, мужчина получил кредит на сумму 2,9 млн рублей, из которых 269 тысяч передал сообщнику, уголовное дело в отношении которого вынесли в отдельное производство.

Свою вину подозреваемый признал, но ущерб не возместил из-за отсутствия средств. Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Омска. Фигуранту грозит до 10 лет колонии.

Читайте также:
Плата за ошибки. Омичка получала выплаты на дочку, которую забрали в другую семьюОмичка пыталась заработать в интернете и лишилась больше миллиона рублейРазбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира
#Евгений Игишев#Уголовное дело#Прокуратура#Мошенничество#Мошенник#Омск#Происшествия
Подпишитесь
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
Вчера, 09:43
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
Вчера, 11:20
Содрал шерсть о прутья. Омичи рассказали о медведе, которого держат для рекламы кафе
Сегодня, 04:31
Военнослужащий из Омска почти на год ушел в самоволку и получил за это 7 лет условки
Сегодня, 03:49
В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик
Вчера, 07:24
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
3 июля 11:26