Финский банк позволил российскому бизнесмену вывести деньги до принятия санкций

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Согласно информации, опубликованной местной газетой Ilta-Sanomat, это произошло за четыре дня до введения Европейским союзом (ЕС) санкций против этого миллиардера. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Указывается, что еще в 2020 году банку было рекомендовано прекратить предоставление услуг Rinimex из-за возможности введения санкций. Ротенберг был внесен в список санкций США еще в 2014 году. Банк, однако, принял решение о прекращении обслуживания в конце 2020 года, но позже отложил выполнение этого решения до 4 апреля 2022 года.
Ротенбергу удалось вывести средства, уверив, что деньги не попадут в Россию или Белоруссию. Ранее компания Ротенберга владела домами на полуострове Ханко в Финляндии и недвижимостью в Лапландии. По данным Forbes, состояние Ротенберга оценивается в 1,4 миллиарда долларов.