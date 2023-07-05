Финский банк позволил российскому бизнесмену вывести деньги до принятия санкций

Указывается, что еще в 2020 году банку было рекомендовано прекратить предоставление услуг Rinimex из-за возможности введения санкций. Ротенберг был внесен в список санкций США еще в 2014 году. Банк, однако, принял решение о прекращении обслуживания в конце 2020 года, но позже отложил выполнение этого решения до 4 апреля 2022 года.