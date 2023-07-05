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Published Сегодня, 16:59

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Updated Сегодня, 17:03

Финский банк позволил российскому бизнесмену вывести деньги до принятия санкций

5 июля 2023, 16:59
В апреле 2022 года финский банк Suupohjan Osuuspankin разрешил российскому предпринимателю Борису Ротенбергу вывести деньги своей компании Rinimex наличными.

Согласно информации, опубликованной местной газетой Ilta-Sanomat, это произошло за четыре дня до введения Европейским союзом (ЕС) санкций против этого миллиардера. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Указывается, что еще в 2020 году банку было рекомендовано прекратить предоставление услуг Rinimex из-за возможности введения санкций. Ротенберг был внесен в список санкций США еще в 2014 году. Банк, однако, принял решение о прекращении обслуживания в конце 2020 года, но позже отложил выполнение этого решения до 4 апреля 2022 года.

Ротенбергу удалось вывести средства, уверив, что деньги не попадут в Россию или Белоруссию. Ранее компания Ротенберга владела домами на полуострове Ханко в Финляндии и недвижимостью в Лапландии. По данным Forbes, состояние Ротенберга оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

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