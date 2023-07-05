Чинить нельзя, заменить. В Омской области суд обязал обновить «дырявую» теплотрассу

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
После вмешательства прокуратуры в Русско-Полянском районе Омской области провели крупный ремонт теплопровода, который несколько раз за два года выходил из строя. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Во время прокурорской проверки в работе МУП «Тепловик», которое отвечает за жилищно-коммунальный комплекс района, нашлись серьезные нарушения закона. Оказалось, что на участке теплотрассы от дома № 26 по переулку Садовому до территории детского сада № 3 с начала 2022 года произошло 5 разрывов. Аварии произошли из-за износа труб — они использовались после их предельного срока службы.
Прокуроры пришли к выводу, что текущий ремонт не решает проблему, так как трубы потеряли свои технические характеристики и целостность из-за длительной эксплуатации. Несмотря на то, что прокуратура уже потребовала провести капитальный ремонт теплотрассы, предприятие не принимало меры.
После очередной проверки прокурор подал иск в суд, требуя от МУП «Тепловик» провести капитальный ремонт этого участка теплотрассы. Районный суд Омской области полностью удовлетворил требования прокурора.
На данный момент работы по ремонту участка сетей теплоснабжения уже выполнены, отметили в прокуратуре.