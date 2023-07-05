Чинить нельзя, заменить. В Омской области суд обязал обновить «дырявую» теплотрассу

Во время прокурорской проверки в работе МУП «Тепловик», которое отвечает за жилищно-коммунальный комплекс района, нашлись серьезные нарушения закона. Оказалось, что на участке теплотрассы от дома № 26 по переулку Садовому до территории детского сада № 3 с начала 2022 года произошло 5 разрывов. Аварии произошли из-за износа труб — они использовались после их предельного срока службы.