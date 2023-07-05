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Чинить нельзя, заменить. В Омской области суд обязал обновить «дырявую» теплотрассу

5 июля 2023, 04:56
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области через суд обновили теплотрассу, ведущую к детсаду

Аварийные теплосети находятся в Русско-Полянском районе Омской области.

После вмешательства прокуратуры в Русско-Полянском районе Омской области провели крупный ремонт теплопровода, который несколько раз за два года выходил из строя. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время прокурорской проверки в работе МУП «Тепловик», которое отвечает за жилищно-коммунальный комплекс района, нашлись серьезные нарушения закона. Оказалось, что на участке теплотрассы от дома № 26 по переулку Садовому до территории детского сада № 3 с начала 2022 года произошло 5 разрывов. Аварии произошли из-за износа труб — они использовались после их предельного срока службы.

Фото: Прокуратура Омской области

Прокуроры пришли к выводу, что текущий ремонт не решает проблему, так как трубы потеряли свои технические характеристики и целостность из-за длительной эксплуатации. Несмотря на то, что прокуратура уже потребовала провести капитальный ремонт теплотрассы, предприятие не принимало меры.

После очередной проверки прокурор подал иск в суд, требуя от МУП «Тепловик» провести капитальный ремонт этого участка теплотрассы. Районный суд Омской области полностью удовлетворил требования прокурора.

На данный момент работы по ремонту участка сетей теплоснабжения уже выполнены, отметили в прокуратуре.

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#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Теплотрасса#Авария#Ремонт#МУП Тепловик#Прокуратура#Нарушения закона#Жилищно-коммунальный комплекс
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