«Атомайз»: В России теперь можно купить квадратные метры без покупки квартиры

ЦФА, предоставляемые девелопером «Джи-групп», имеют привязку к рыночной стоимости квадратного метра в строящемся доме в ЖК «Атмосфера» в пригороде Казани. Размер минимальной гарантированной доходности по нему составляет 10% от номинала. Сумма выпуска в целом оценивается в 50 миллионов рублей. Инструментом могут воспользоваться все без исключения инвесторы, в том числе и неквалифицированные. Об этом сообщает ko.ru.