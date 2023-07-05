«Атомайз»: В России теперь можно купить квадратные метры без покупки квартиры

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
ЦФА, предоставляемые девелопером «Джи-групп», имеют привязку к рыночной стоимости квадратного метра в строящемся доме в ЖК «Атмосфера» в пригороде Казани. Размер минимальной гарантированной доходности по нему составляет 10% от номинала. Сумма выпуска в целом оценивается в 50 миллионов рублей. Инструментом могут воспользоваться все без исключения инвесторы, в том числе и неквалифицированные. Об этом сообщает ko.ru.
Например, инвестором был куплен один ЦФА. Год спустя его прибыль составит 10% от номинала. В случае, если рост стоимости квадратного метра не достиг 10% от номинала, инвестор все равно заработает 10%. Но, например, если цена квадратного метра вырастет на 15%, то доход инвестора составит 15% за каждый приобретенный виртуальный метр.
В компании сообщили, что проект является первым в Российской Федерации инвестиционным инструментом в сфере недвижимости с полной защитой капитала и гарантированной доходностью.
Данные о владельце автоматически вносятся в распределенный реестр профильного оператора «Атомайз», действия которого контролируются Центробанком России.
«ЦФА на квадратный метр — как раз такой инструмент, у которого есть потенциал стать массовым», — утверждает гендиректор платформы Екатерина Фроловичева.
Генеральный директор «Джи-групп» Линар Халитов уверен, что ЦФА на недвижимость являются удачным вариантом инвестирования в жилье для россиян, желающих его приобрести, но не планирующих заниматься его перепродажей и регистрацией права собственника.
По данным «Интерроса», ЦФА является новым, комфортным в работе и технологичным способом привлечения ликвидности. За период чуть более года объем выпускаемых в России цифровых финансовых активов превысил миллиард рублей.
Закон о ЦФА действует в Российской Федерации с 2021 года. Платформа «Атомайз», входящая в состав группы «Интеррос», стала первым оператором, который получил одобрение Центробанка на управление информационными системами ЦФА.
На сегодняшний день статус оператора информационных систем, выпускающих ЦФА, также присвоен Сбербанку, Альфа-Банку, «Мастерчейну» и «Лайтхаусу».