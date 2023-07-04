Здоровье вашего сердца в ваших руках: рекомендации по питанию от эксперта Шевелёвой

Она отметила, что было доказано, что масляная кислота и ее соли, известные как бутираты, имеют защитное действие на сердце. То есть, у людей с недостаточным количеством этой кислоты в кишечнике риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает, пишет RT.