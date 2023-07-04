Здоровье вашего сердца в ваших руках: рекомендации по питанию от эксперта Шевелёвой

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Она отметила, что было доказано, что масляная кислота и ее соли, известные как бутираты, имеют защитное действие на сердце. То есть, у людей с недостаточным количеством этой кислоты в кишечнике риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает, пишет RT.
Специалист объяснила, что можно увеличить количество микробов, способствующих образованию масляной кислоты в организме. Для этого необходимо поддерживать соответствующее питание.
По словам Шевелёвой, в рацион следует включать различные продукты, такие как цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб, бурый рис и некрахмальные овощи, такие как кабачки, баклажаны, капуста и болгарский перец. Углеводы, содержащиеся в этих продуктах, помогут не только снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но также улучшат работу кишечника.