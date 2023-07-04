Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Здоровье вашего сердца в ваших руках: рекомендации по питанию от эксперта Шевелёвой

4 июля 2023, 11:08
Светлана Шевелёва, завлабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала о важной роли масляной кислоты, которая образуется в кишечнике, для здоровья сердца и сосудов.

Она отметила, что было доказано, что масляная кислота и ее соли, известные как бутираты, имеют защитное действие на сердце. То есть, у людей с недостаточным количеством этой кислоты в кишечнике риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает, пишет RT.

Специалист объяснила, что можно увеличить количество микробов, способствующих образованию масляной кислоты в организме. Для этого необходимо поддерживать соответствующее питание.

По словам Шевелёвой, в рацион следует включать различные продукты, такие как цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб, бурый рис и некрахмальные овощи, такие как кабачки, баклажаны, капуста и болгарский перец. Углеводы, содержащиеся в этих продуктах, помогут не только снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но также улучшат работу кишечника.

Подпишитесь
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
Сегодня, 09:43
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
Сегодня, 11:20
В совет директоров РЕЛЕРО включили контрразведчика и человека Чемезова
Сегодня, 06:14
В Центральном округе Омска на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
Сегодня, 08:02
В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик
Сегодня, 07:24
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Вчера, 11:26