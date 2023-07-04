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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Врач-травматолог оценил возможность возвращения Романа Костомарова на лед

4 июля 2023, 10:31
Известный российский фигурист Роман Костомаров разместил в соцсети видео, где он тренируется в рамках реабилитации после протезирования ног. Травматолог-ортопед Тимур Гришин выразил уверенность в том, что спортсмен сможет вернуться на лед.

Он отметил, что если Костомаров уже бегает и катается на велосипеде, значит, его ноги готовы к физическим нагрузкам, и нет препятствий для использования протезов при катании на коньках.

Гришин также привел пример паралимпийцев, которые с протезами рук и ног успешно выступают на олимпийских играх. Врач подчеркнул, что у Костомарова хватает физических возможностей для возвращения на лед и мы скоро сможем увидеть его на коньках.

По словам специалиста, видео, где фигурист тренируется, свидетельствует о том, что он активно занимается и лечащие врачи разрешают ему выполнять столько тренировок, что указывает на отсутствие осложнений.

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