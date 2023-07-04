Врач-травматолог оценил возможность возвращения Романа Костомарова на лед

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Он отметил, что если Костомаров уже бегает и катается на велосипеде, значит, его ноги готовы к физическим нагрузкам, и нет препятствий для использования протезов при катании на коньках.
Гришин также привел пример паралимпийцев, которые с протезами рук и ног успешно выступают на олимпийских играх. Врач подчеркнул, что у Костомарова хватает физических возможностей для возвращения на лед и мы скоро сможем увидеть его на коньках.
По словам специалиста, видео, где фигурист тренируется, свидетельствует о том, что он активно занимается и лечащие врачи разрешают ему выполнять столько тренировок, что указывает на отсутствие осложнений.