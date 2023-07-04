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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Врач рассказала, какие крупы можно употреблять в период диеты

4 июля 2023, 11:51
Доктор медицинских наук Маргарита Королёва поделилась информацией о том, какие крупы можно употреблять во время диеты.

Она отметила, что крупы, содержащие большое количество клетчатки, не вызывают сильного повышения уровня глюкозы в крови, поэтому их можно есть при стремлении к снижению веса, пишет RT.

В частности, врач рекомендует обратить внимание на гречку, киноа, цельнозерновой рис и другие аналогичные крупы. Гречка, по словам доктора, предоставляет организму энергию и богата витаминами и минеральными веществами. Она также насыщает организм и позволяет ему нормально функционировать во время процесса снижения веса.

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