Врач рассказала, какие крупы можно употреблять в период диеты

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Она отметила, что крупы, содержащие большое количество клетчатки, не вызывают сильного повышения уровня глюкозы в крови, поэтому их можно есть при стремлении к снижению веса, пишет RT.
В частности, врач рекомендует обратить внимание на гречку, киноа, цельнозерновой рис и другие аналогичные крупы. Гречка, по словам доктора, предоставляет организму энергию и богата витаминами и минеральными веществами. Она также насыщает организм и позволяет ему нормально функционировать во время процесса снижения веса.