Врач рассказала, какие крупы можно употреблять в период диеты

В частности, врач рекомендует обратить внимание на гречку, киноа, цельнозерновой рис и другие аналогичные крупы. Гречка, по словам доктора, предоставляет организму энергию и богата витаминами и минеральными веществами. Она также насыщает организм и позволяет ему нормально функционировать во время процесса снижения веса.