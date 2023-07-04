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Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Врач рассказал о средстве от боли в ушах

4 июля 2023, 07:39
Доктор Зайцев, высококвалифицированный отоларинголог и директор Клиники Доктора Зайцева, поделился с Pravda.Ru своим средством для облегчения боли в ушах. Он рекомендует использовать ушные капли, если проблема не является серьезной.

По словам врача, специальные ушные капли на спиртовой основе могут быть полезны, если ухо не страдает от выделений или гнойного процесса. Однако следует помнить, что некоторые пациенты имеют тонкую барабанную перепонку, которая может разорваться сама по себе. Использование таких спиртовых капель, таких как «Отипакс» или 3% борная кислота, может спровоцировать этот разрыв.

Важно заметить, что лучше всего получить консультацию у специалиста, который сможет рекомендовать средства, способные снять отек, устранить воспаление и снять напряжение с слизистых оболочек.

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