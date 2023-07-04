Врач рассказал о средстве от боли в ушах

По словам врача, специальные ушные капли на спиртовой основе могут быть полезны, если ухо не страдает от выделений или гнойного процесса. Однако следует помнить, что некоторые пациенты имеют тонкую барабанную перепонку, которая может разорваться сама по себе. Использование таких спиртовых капель, таких как «Отипакс» или 3% борная кислота, может спровоцировать этот разрыв.