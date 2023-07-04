Врач Галлямова рассказала, какие косметологические методы перешли в дерматологию

Она отметила, что уже проводятся научные исследования, которые показывают положительное влияние некоторых косметологических процедур на лечение заболеваний. Эти процедуры могут использоваться как дополнение к основному лечению. Например, плазмотерапия очень популярна при омоложении и может быть применена для лечения различных заболеваний волос и кожи головы, таких как псориаз, пишет Pravda.Ru.