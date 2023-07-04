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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Врач Галлямова рассказала, какие косметологические методы перешли в дерматологию

4 июля 2023, 10:23
Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала о том, что некоторые косметические процедуры могут помочь при лечении различных заболеваний кожи и волос.

Она отметила, что уже проводятся научные исследования, которые показывают положительное влияние некоторых косметологических процедур на лечение заболеваний. Эти процедуры могут использоваться как дополнение к основному лечению. Например, плазмотерапия очень популярна при омоложении и может быть применена для лечения различных заболеваний волос и кожи головы, таких как псориаз, пишет Pravda.Ru.

Другой метод, который ранее использовался для омоложения и выравнивания пигментации, — фотодинамическая терапия. Теперь он широко применяется для лечения розацеа и грибков ногтей. В этом случае также помогает лазер. Многие методы из косметологии перешли в дерматологию, поэтому сейчас они применяются для лечения различных кожных заболеваний.

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