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В Волгограде подросток оказался в реанимации после укуса паука

4 июля 2023, 19:33
В больницу Волгограда поступил тринадцатилетний мальчик, который оказался в реанимации после укуса паука-каракурта. Такая информация появилось в официальном Telegram-канале комитета здравоохранения региона.

Подросток получил укус паука в колено, когда помогал своей бабушке в огороде. Сначала его доставили в городскую больницу, но затем решено было перевезти в Центр острых отравлений областной клиники Волгограда. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Мальчика госпитализировали и провели терапию. Его состояние оценено как средней степени тяжести. Пострадавшему продолжают оказывать необходимые лечебные процедуры.

Паук-каракурт также известен как «степной паук» и является одним из видов черных вдов. Он наиболее активен в июле и августе. Укус этого паука может вызвать жгучую боль, распространяющуюся по всему телу, а также озноб, слабость, повышение артериального давления, отечность и сильные боли в груди и конечностях. Люди после укуса могут испытывать затруднения в движении, чувство тошноты и рвоту. Последствия укуса паука-каракурта могут длиться от трех до десяти дней. Важно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать возможных серьезных последствий, включая летальный исход.

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