В Волгограде подросток оказался в реанимации после укуса паука

Паук-каракурт также известен как «степной паук» и является одним из видов черных вдов. Он наиболее активен в июле и августе. Укус этого паука может вызвать жгучую боль, распространяющуюся по всему телу, а также озноб, слабость, повышение артериального давления, отечность и сильные боли в груди и конечностях. Люди после укуса могут испытывать затруднения в движении, чувство тошноты и рвоту. Последствия укуса паука-каракурта могут длиться от трех до десяти дней. Важно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать возможных серьезных последствий, включая летальный исход.