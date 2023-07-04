В Центральном округе Омска на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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В центральном округе Омска в следующий вторник, 11 июля, на один день отключат холодную воду. «Росводоканал» проведет на участке ремонтные работы.
Воды на будет с 11:00 до 19:00 по следующим адресам:
Ул. 2-я Совхозная, 25, 31;
Ул. 21-я Северная, 154, 165;
Ул. 24-я Северная, 168/2, 168/1;
Ул. Герцена, 232/1, 246, 250, 250/1;
Ул. 27-я Северная, 42а, 59.
Напомним, что завтра, 5 июля, на один день без воды останется микрорайон Осташково. Возле домов №10 и №23 по улице Осташковской для жильцов установят машины с питьевой водой.