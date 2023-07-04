В совет директоров РЕЛЕРО включили контрразведчика и человека Чемезова

Все эти кандидатуры были одобрены подавляющим большинством. Новое имя здесь одно, и оно первое в списке. О том, что в совет директоров РЕЛЕРО предлагается включить Николая Волобуева, Город55 писал еще в мае. Об этом человеке известно, что он почти 30 лет служил в КГБ и ФСБ, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника Управления контрразведывательных операций Департамента контрразведки. Именно Волобуев в свое время отвечал за информационное освещение дела Игоря Сутягина и ряда других шпионских процессов, докладывал о годовых показателях поимки шпионов. С 2007 года он работает заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех».