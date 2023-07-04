В совет директоров РЕЛЕРО включили контрразведчика и человека Чемезова

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
В акционерном обществе «НПО „Радиозавод А. С. Попова“» вчера, 3 июля, прошло годовое собрание акционеров. В официальном сообщении за подписью начальника службы безопасности АО Е. Толстых сообщается, что акционеры постановили не выплачивать дивиденды и оставить прибыль за 2022 год нераспределенной, выбрали аудиторскую организацию и сформировали ревизионную комиссию. Кроме того, они обновили совет директоров.
— Избрать Совет директоров Общества в следующем составе, — говорится в документе, — Волобуев Николай Анатольевич, Киселев Василий Федорович, Лавров Борис Александрович, Поляков Иван Викторович, Ушакова Татьяна Викторовна, Ушаков Александр Леонидович, Ушаков Александр Александрович, Шнайдер Владимир Эвальдович, Ярош Сергей Николаевич.
Все эти кандидатуры были одобрены подавляющим большинством. Новое имя здесь одно, и оно первое в списке. О том, что в совет директоров РЕЛЕРО предлагается включить Николая Волобуева, Город55 писал еще в мае. Об этом человеке известно, что он почти 30 лет служил в КГБ и ФСБ, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника Управления контрразведывательных операций Департамента контрразведки. Именно Волобуев в свое время отвечал за информационное освещение дела Игоря Сутягина и ряда других шпионских процессов, докладывал о годовых показателях поимки шпионов. С 2007 года он работает заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех».
Напомним: на радиозаводе имени Попова в последние месяцы происходят большие изменения. Основные акционеры предприятия, Иван Поляков и Татьяна Ушакова, сконцентрировали в своих руках в общей сложности 68% акций, которые потом передали в комбинированный паевой фонд «Инвестиционный траст». Цели этой передачи остаются неясными.
Теперь место в совете директоров занял «человек Чемезова», который имеет обширные связи в ФСБ. При этом на радиозаводе уже есть человек, связанный с этой структурой, — Игорь Бондарев, бывший глава регионального УФСБ и бывший вице-губернатор. Можно предположить, что, поскольку Поляков и Ушакова остались в составе совета директоров, приход Волобуева связан скорее с «усилением» по линии ФСБ, чем по линии «Ростеха».