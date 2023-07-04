В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В пресс-центре администрации Омска рассказали о том, что в городе будут реконструировать семь объектов капитального строительства. Представители депархитектуры выдали в 2023 году соответствующие разрешения.
Специалисты профильного департамент посчитали, что гостиницу на улице Октябрьская в Центральном округе лучше всего убрать и использовать ее помещения для жилья. Согласно онлайн-картам, на этой улице есть хостел «На Октябрьской», который занимает первый этаж в пятиэтажном панельном доме. Разрешение на его реконструкцию выдано.
В этом же округе есть нежилое строение по улице 5-я Линия, которое собираются переоборудовать под детский сад. Кроме того, в депархитектуры разрешили провести конструкцию одного из административных зданий, располагающегося рядом с будущим садиком.
Также из административного здания по улице Фрунзе решено убрать цех керамической плитки. Изменения грядут и в Советском округе, где на проспекте Мира стоит объект незавершенного строительства. На его месте разрешено открыть административно-торговый комплекс.
А на Левобережье появится новая автомойка, которую обустроят на заброшенной стройке. Будут преобразованы также кафе на улице Волгоградская и административное здание на Электрификаторов.
В мэрии напомнили, что за незаконную реконструкцию зданий нарушителям грозит административная ответственность. Чтобы организовывать соответствующие работы, необходимо получить разрешение от профильного департамента.
Ранее Город55 писал, что старинную казарму рядом с Омской крепостью планируют отдать под размещение ресторана или гостиницы.