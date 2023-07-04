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В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик

4 июля 2023, 07:24
Фото: Город55
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Физлица и организации получили «добро» на выполнение этих работ.

В пресс-центре администрации Омска рассказали о том, что в городе будут реконструировать семь объектов капитального строительства. Представители депархитектуры выдали в 2023 году соответствующие разрешения.

Специалисты профильного департамент посчитали, что гостиницу на улице Октябрьская в Центральном округе лучше всего убрать и использовать ее помещения для жилья. Согласно онлайн-картам, на этой улице есть хостел «На Октябрьской», который занимает первый этаж в пятиэтажном панельном доме. Разрешение на его реконструкцию выдано.

В этом же округе есть нежилое строение по улице 5-я Линия, которое собираются переоборудовать под детский сад. Кроме того, в депархитектуры разрешили провести конструкцию одного из административных зданий, располагающегося рядом с будущим садиком.

Также из административного здания по улице Фрунзе решено убрать цех керамической плитки. Изменения грядут и в Советском округе, где на проспекте Мира стоит объект незавершенного строительства. На его месте разрешено открыть административно-торговый комплекс.

А на Левобережье появится новая автомойка, которую обустроят на заброшенной стройке. Будут преобразованы также кафе на улице Волгоградская и административное здание на Электрификаторов.

В мэрии напомнили, что за незаконную реконструкцию зданий нарушителям грозит административная ответственность. Чтобы организовывать соответствующие работы, необходимо получить разрешение от профильного департамента.

Ранее Город55 писал, что старинную казарму рядом с Омской крепостью планируют отдать под размещение ресторана или гостиницы.

Под ресторан или гостиницу. Для старинной казармы у Омской крепости ищут инвестора
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Строительство#Город#Департамент архитектуры#Разрешение#Реконструкция
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