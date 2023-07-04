В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик

Специалисты профильного департамент посчитали, что гостиницу на улице Октябрьская в Центральном округе лучше всего убрать и использовать ее помещения для жилья. Согласно онлайн-картам, на этой улице есть хостел «На Октябрьской», который занимает первый этаж в пятиэтажном панельном доме. Разрешение на его реконструкцию выдано.