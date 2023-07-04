В Омске за контент для иностранцев будут судить вебкамщиц и владельца порностудии

Известно, что компания арендовала два помещения общей площадью больше 250 кв м. Тут молодые актрисы вели круглосуточные онлайн-трансляции, общаясь с ценителями их «продукта» из-за рубежа. Специалисток по созданию особого рода контента друзья находили через соцсети. Они обещали девушкам высокую зарплату, на собеседовании подробно рассказывали, в чем будет состоять их работа.