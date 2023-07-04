В Омске за контент для иностранцев будут судить вебкамщиц и владельца порностудии

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении организатора онлайн-порностудии. К ответственности также привлекли четырех девушек, которые принимали в этом участие. Они проходят по ч. 3 ст. 242 УК РФ.
Идея создавать эротический контент появилась у двух приятелей 1992 и 1995 годов рождения. Один из «офисов» оперативники обнаружили в феврале прошлого года.
Известно, что компания арендовала два помещения общей площадью больше 250 кв м. Тут молодые актрисы вели круглосуточные онлайн-трансляции, общаясь с ценителями их «продукта» из-за рубежа. Специалисток по созданию особого рода контента друзья находили через соцсети. Они обещали девушкам высокую зарплату, на собеседовании подробно рассказывали, в чем будет состоять их работа.
Спустя время у партнеров появились разногласия. Они поделили моделей между собой и начали работать отдельно, рассказали в пресс-центре регионального УМВД. Бывший приятель задержанного, который теперь является его «конкурентом», также стал фигурантом уголовного дела. Его выделили в отдельное производство. Материалы находятся на стадии предварительного следствия.
Организатору порностудии и четырем его подельницам 20-24 лет уже утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.