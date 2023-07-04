В Омске сохранят березы, которые хотели вырубить для Аллеи олимпийских чемпионов

По итогу переговоров решено, что березы останутся на месте. К ним добавят еще 15 штамбовых высоких берез и около 40 крупномерных краснолистных яблонь. На склонах Оми озеленители высадят девичий виноград. На территории также появится 2,3 тыс кв м рулонного газона. Вместе с тем кустарник и саженцы с Думской уберут на противоположный берег реки.