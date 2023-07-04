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В Омске сохранят березы, которые хотели вырубить для Аллеи олимпийских чемпионов

4 июля 2023, 08:05
Фото: Сергей Сапоцкий
В центре города вместо этого высадят еще больше деревьев.

На улице Думской в августе этого года откроется Аллея олимпийских чемпионов. В связи с этим городская администрация обратила внимание на растущие рядом деревья. Ранее здесь решили вырубить 11 возрастных берез и на их место высадить другие, тоже березы.

Однако мэр Омска Сергей Шелест определил вместе с экспертом, как вписать «старичков» в концепцию Аллеи олимпийских чемпионов. Свою оценку дал представитель ООО «Братья Грин» Евгений Зинченко. К слову, эта компания занималась озеленением сквера имени Дзержинского и территории у «G-Drive Арены».

По итогу переговоров решено, что березы останутся на месте. К ним добавят еще 15 штамбовых высоких берез и около 40 крупномерных краснолистных яблонь. На склонах Оми озеленители высадят девичий виноград. На территории также появится 2,3 тыс кв м рулонного газона. Вместе с тем кустарник и саженцы с Думской уберут на противоположный берег реки.

Ранее администрация сообщала, что на набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами вырубят 11 тополей, однако по факту там растут березы. Напомним, что здесь будут установлены 22 колонны с бюстами олимпийских чемпионов и 19 уличных светильников.

Для Аллеи олимпийских чемпионов в Омске вырубят 11 деревьев
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Город#Вырубка деревьев#Посадка деревьев#Аллея олимпийских чемпионов
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