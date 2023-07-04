В Омске сохранят березы, которые хотели вырубить для Аллеи олимпийских чемпионов

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
На улице Думской в августе этого года откроется Аллея олимпийских чемпионов. В связи с этим городская администрация обратила внимание на растущие рядом деревья. Ранее здесь решили вырубить 11 возрастных берез и на их место высадить другие, тоже березы.
Однако мэр Омска Сергей Шелест определил вместе с экспертом, как вписать «старичков» в концепцию Аллеи олимпийских чемпионов. Свою оценку дал представитель ООО «Братья Грин» Евгений Зинченко. К слову, эта компания занималась озеленением сквера имени Дзержинского и территории у «G-Drive Арены».
По итогу переговоров решено, что березы останутся на месте. К ним добавят еще 15 штамбовых высоких берез и около 40 крупномерных краснолистных яблонь. На склонах Оми озеленители высадят девичий виноград. На территории также появится 2,3 тыс кв м рулонного газона. Вместе с тем кустарник и саженцы с Думской уберут на противоположный берег реки.
Ранее администрация сообщала, что на набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами вырубят 11 тополей, однако по факту там растут березы. Напомним, что здесь будут установлены 22 колонны с бюстами олимпийских чемпионов и 19 уличных светильников.