В Омске рядом с автозаправкой «СибГаз» нашли труп мужчины

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
В Омске силовики выясняют все причины смерти 63-летнего мужчины, тело которого нашли рядом с АЗС «СибГаз» на улице Энтузиастов, 12 в Советском округе.
«На тело мужчины в лесополосе рядом с автозаправкой в понедельник, 3 июля, около 21:44 наткнулись случайные прохожие, которые и позвонили в правоохранительные органы», — пояснили городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место эксперты осмотрели труп и не нашли внешних следов насилия и криминала. Сейчас тело находится в морге для вскрытия и установления причины смерти.
На данный момент личность мужчины уже установлена — это житель Омска, который был зарегистрирован в одном из домов на улице Молодова в Ленинском округе города.
По факту этого инцидента проводится проверка, силовики ждут результаты вскрытия, а также выясняют, что мужчина делал в лесополосе рядом с автозаправочной станцией.