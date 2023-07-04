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В Омске рядом с автозаправкой «СибГаз» нашли труп мужчины

4 июля 2023, 07:14
Фото: 1MI
На тело мужчины наткнулись случайные прохожие
После осмотра тела эксперты сделали предварительный вывод, что эта смерть не является криминальной.

В Омске силовики выясняют все причины смерти 63-летнего мужчины, тело которого нашли рядом с АЗС «СибГаз» на улице Энтузиастов, 12 в Советском округе.

«На тело мужчины в лесополосе рядом с автозаправкой в понедельник, 3 июля, около 21:44 наткнулись случайные прохожие, которые и позвонили в правоохранительные органы», — пояснили городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место эксперты осмотрели труп и не нашли внешних следов насилия и криминала. Сейчас тело находится в морге для вскрытия и установления причины смерти.

На данный момент личность мужчины уже установлена — это житель Омска, который был зарегистрирован в одном из домов на улице Молодова в Ленинском округе города.

По факту этого инцидента проводится проверка, силовики ждут результаты вскрытия, а также выясняют, что мужчина делал в лесополосе рядом с автозаправочной станцией.

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