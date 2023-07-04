В Омске на проспекте Мира вспыхнул пожар в производственном помещении

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сегодня, около 17 часов в Омске на проспекте Мира загорелось производственное здание. Читатели Города55 сообщили о пожаре в редакцию и поделились видео с места происшествия.
По информации Города55, в здании находится производство изделий из дерева.
В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составила 500 квадратных метров. На месте работали 9 единиц техники и 35 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 17:53.
Спасатели также опубликовали видео тушения пожара.