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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

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В Омске на проспекте Мира вспыхнул пожар в производственном помещении

4 июля 2023, 12:35
Фото: Город55
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Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Сегодня, около 17 часов в Омске на проспекте Мира загорелось производственное здание. Читатели Города55 сообщили о пожаре в редакцию и поделились видео с места происшествия.

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Видео: Город55

По информации Города55, в здании находится производство изделий из дерева.

В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составила 500 квадратных метров. На месте работали 9 единиц техники и 35 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 17:53.

Спасатели также опубликовали видео тушения пожара.

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