В Новосибирске незнакомка вошла в чужую квартиру и легла спать с хозяевами

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Хозяева квартиры проснулись от шума посреди ночи, затем они увидели незнакомую девушку в своей кровати. Незнакомка представилась Лерой и продолжила спать, пишет 360tv.ru.
Гостья считала, что находится у своих друзей и удивлялась, что ее не помнят и не узнают. Оказалось, что хозяева забыли закрыть дверь, поэтому она смогла проникнуть в квартиру.
Лера отказывалась уйти самостоятельно, поэтому хозяева осторожно вывели ее из квартиры. Затем Лера начала стучать в дверь и требовать свои вещи, но, как отметила Ульяна, девушка пришла к ним в одних носках.
Через полчаса незнакомка ушла, так что к моменту приезда полиции ее уже не было. Хозяева квартиры решили не писать заявление.