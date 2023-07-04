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Published Сегодня, 20:21

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В Новосибирске незнакомка вошла в чужую квартиру и легла спать с хозяевами

4 июля 2023, 20:21
В Новосибирске случился инцидент: девушка вошла в чужую квартиру и пыталась лечь спать вместе с хозяевами. Об этом рассказала хозяйка квартиры.

Хозяева квартиры проснулись от шума посреди ночи, затем они увидели незнакомую девушку в своей кровати. Незнакомка представилась Лерой и продолжила спать, пишет 360tv.ru.

Гостья считала, что находится у своих друзей и удивлялась, что ее не помнят и не узнают. Оказалось, что хозяева забыли закрыть дверь, поэтому она смогла проникнуть в квартиру.

Лера отказывалась уйти самостоятельно, поэтому хозяева осторожно вывели ее из квартиры. Затем Лера начала стучать в дверь и требовать свои вещи, но, как отметила Ульяна, девушка пришла к ним в одних носках.

Через полчаса незнакомка ушла, так что к моменту приезда полиции ее уже не было. Хозяева квартиры решили не писать заявление.

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