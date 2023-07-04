Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:12

Published Сегодня, 19:12

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

В Алтайском крае пенсионер начал стрельбу в банке по команде мошенников

4 июля 2023, 19:12
В Алтайском крае 72-летний пенсионер начал стрельбу в отделении банка Рубцовска по просьбе мошенников, которые ранее открыли на него заемы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на МК.

Сообщается, что злоумышленники оформили на мужчину заемы на сумму около 2 миллионов рублей. Они объяснили пенсионеру, что это произошло по ошибке и вине работников банка и направили его в банк, чтобы вернуть свои деньги.

Пожилой россиянин пришел в отделение банка с пневматическим пистолетом и произвел два выстрела внутри здания.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники банка вызвали полицию, а стрелявший мужчина был доставлен в полицейский участок, где возбудили дело о разбое.

Подпишитесь
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
Сегодня, 09:43
Топ арбитража. Экспорт зерна в Китай, долги за тепло и банкротство «Букетомска»
Сегодня, 11:20
В совет директоров РЕЛЕРО включили контрразведчика и человека Чемезова
Сегодня, 06:14
В Центральном округе Омска на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
Сегодня, 08:02
В Омске закроют гостиницу для размещения квартир, а в нежилом здании построят садик
Сегодня, 07:24
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Вчера, 11:26