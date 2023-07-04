В Алтайском крае пенсионер начал стрельбу в банке по команде мошенников

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на МК.
Сообщается, что злоумышленники оформили на мужчину заемы на сумму около 2 миллионов рублей. Они объяснили пенсионеру, что это произошло по ошибке и вине работников банка и направили его в банк, чтобы вернуть свои деньги.
Пожилой россиянин пришел в отделение банка с пневматическим пистолетом и произвел два выстрела внутри здания.
В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники банка вызвали полицию, а стрелявший мужчина был доставлен в полицейский участок, где возбудили дело о разбое.