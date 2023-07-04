У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж

Речь идет о коттедже, а также земельном участке в поселке Троицкое под Омском. Как выяснили прокуроры, имущество оформлено в собственность близких родственников Кудояра, однако фактически им распоряжается именно сотрудник полиции. Суммарный доход Кудояра и его родных не сопоставим с предварительной стоимостью жилья, пришли к выводу прокуроры.