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У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж

4 июля 2023, 09:43
Фото: Предоставлено Городу55
У силовика собираются изъять дом, который оформлен на родственников, проживающих в другом регионе.
Сюжет
Доходы

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о подаче иска об обращении в доход государства имущества начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Омску Алексея Кудояра. Прокуратура провела проверку и выяснила, что жилье силовика было куплено на неподтвержденные доходы.

Речь идет о коттедже, а также земельном участке в поселке Троицкое под Омском. Как выяснили прокуроры, имущество оформлено в собственность близких родственников Кудояра, однако фактически им распоряжается именно сотрудник полиции. Суммарный доход Кудояра и его родных не сопоставим с предварительной стоимостью жилья, пришли к выводу прокуроры.

Прокурор Омска Павел Попов направил в Кировский районный суд исковое заявление об обращении имущества семьи полицейского в доход государства. Если Кудояр не сможет доказать происхождение средств для покупки коттеджа и других построек на земельном участке, имущество передадут в распоряжение государства.

По информации Города55, земельный участок и коттедж в селе Троицкое оформлен на родителей Алексея Кудояра, которые проживают в Алтайском крае.

Коттедж, который был куплен на неподтвержденные доходы, считают прокурорыКоттедж, который был куплен на неподтвержденные доходы, считают прокуроры
Коттедж, который был куплен на неподтвержденные доходы, считают прокуроры
Фото: Предоставлено Городу55
#Ольга Акамова#Полиция#Коррупция#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Доходы#Имущество#Кудояр#Прокуратура#Проверка#Силовики#Коттедж#Земельный участок#Родственники#Имущественные споры#Суд#Алтайский край
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