У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о подаче иска об обращении в доход государства имущества начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Омску Алексея Кудояра. Прокуратура провела проверку и выяснила, что жилье силовика было куплено на неподтвержденные доходы.
Речь идет о коттедже, а также земельном участке в поселке Троицкое под Омском. Как выяснили прокуроры, имущество оформлено в собственность близких родственников Кудояра, однако фактически им распоряжается именно сотрудник полиции. Суммарный доход Кудояра и его родных не сопоставим с предварительной стоимостью жилья, пришли к выводу прокуроры.
Прокурор Омска Павел Попов направил в Кировский районный суд исковое заявление об обращении имущества семьи полицейского в доход государства. Если Кудояр не сможет доказать происхождение средств для покупки коттеджа и других построек на земельном участке, имущество передадут в распоряжение государства.
По информации Города55, земельный участок и коттедж в селе Троицкое оформлен на родителей Алексея Кудояра, которые проживают в Алтайском крае.